Südkoreanischer Regierungsflieger mit sieben Evakuierten aus Japan zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Regierungsflieger ist mit sieben Evakuierten aus Japan zurückgekehrt.Air Force VCN-235 landete um 6.27 Uhr auf dem Flughafen Gimpo in Seoul. Etwa vier Stunden zuvor war die Maschine am Flughafen Haneda in Tokio gestartet.Medizinisches Personal und Diplomaten waren am Dienstagnachmittag nach Japan geflogen, um Südkoreaner zurückzuholen, die auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess waren. Dieses steht im Hafen von Yokohama wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne.An Bord gab es 14 Südkoreaner, sechs von ihnen sowie ein japanischer Ehepartner kehrten nun zurück.Sie werden nach der Ankunft am Flughafen einer Gesundheitsuntersuchung unterzogen. Anschließend werden sie 14 Tage lang im Quarantänebüro des Incheon-Flughafens isoliert.