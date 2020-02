UN-Chef: Corona-Ausbruch ist sehr gefährliche Situation

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor Gefahren wegen des in China begonnenen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus gewarnt.Der Virusausbruch sei nicht außer Kontrolle, stelle jedoch eine sehr gefährliche Situation dar, sagte Guterres am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP.Die Risiken seien gewaltig, und man müsse weltweit darauf vorbereitet sein. Eine Ausbreitung des Virus auf Länder mit schwächer entwickeltem Gesundheitssystem würde große internationale Solidarität erfordern, sagte er.In Ägypten wurde jüngst der erste Corona-Fall in Afrika bestätigt. Bisher wurden weltweit über 73.000 Infektionen gemeldet.