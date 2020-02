Früherer präsidialer Stabschef besucht VAE als Sondergesandter

Photo : YONHAP News

Im Jong-seok, der frühere Stabschef von Präsident Moon Jae-in, ist als dessen Sondergesandter in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist.Im traf am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Dubai ein.Er schwieg darüber, zu welchem Zweck er die VAE besucht. Das wolle er später bekannt machen, sollte dies nötig sein.Ein Beamter des Außenministeriums sagte, dass über Maßnahmen zur Kooperation in verschiedenen Bereichen diskutiert werde, weil Südkorea und die VAE dieses Jahr das 40. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feierten.Es wird erwartet, dass der Betrieb des Reaktorblocks 1 des Kernkraftwerks Barakah thematisiert wird. Jüngst erteilten die VAE eine Betriebsgenehmigung für den von Südkorea gebauten Meiler.Zur von Im geführten Delegation gehört auch ein Beamter der Behörde für Wehrbeschaffung. Daher könnten die Kooperation im Militärbereich und die AKW-Sicherheit zu den Gesprächsthemen zählen.