US-Aufklärer zur Bodenüberwachung überfliegt erneut Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein Aufklärungsflugzeug der USA zur Bodenüberwachung hat zum dritten Mal in diesem Monat Südkorea überflogen.Laut Aircraft Spots, einer Webseite zur Flugverfolgung, wurde eine E-8C am Dienstag in einer Höhe von 8,8 Kilometern über Südkorea beobachtet.Der Flug diente vermutlich zur Überwachung von Bewegungen an Raketenstützpunkten und von Bodenausrüstung in Nordkorea.Ein Aufklärer dieses Typs war zuvor am 5. und 7. Februar über Südkorea im Einsatz gewesen.Die E-8C ist in der Lage, in einer Höhe von acht bis zwölf Kilometern Bewegungen von Bodentruppen und Ausrüstung in Nordkorea präzise zu überwachen. Der Aufklärer kann neun bis elf Stunden in der Luft bleiben. Die Reichweite beträgt 9.270 Kilometer.