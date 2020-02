Wirtschaft Fitch Solutions senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf 2,2 Prozent

Die Beratungsfirma Fitch Solutions hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr von 2,5 Prozent auf 2,2 Prozent gesenkt.



Der Ausbruch der Infektionskrankheit Covid-19 werde einen erheblichen Abwärtsdruck auf die südkoreanische Wirtschaft einschließlich Export, Produktion und Vertrieb ausüben, schrieb die Firma in einem Bericht.



Fitch rechnete mit einer Wachstumsverlangsamung in China, Südkoreas größtem Handelspartner, und korrigierte demnach die Prognose für Südkoreas Exportwachstum von 1,5 auf 1,2 Prozent nach unten.



Die Chinesen machten etwa ein Drittel aller ausländischen Touristen in Südkorea aus. Südkoreas Reise- und Tourismussektor werde deshalb dieses Jahr vom Corona-Ausbruch besonders hart betroffen sein, hieß es.