IWF: Corona-Ausbruch kann Weltwirtschaft negativ beeinflussen

Photo : YONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat gewarnt, dass sich der Ausbruch des neuartigen Coronavirus auf die Weltwirtschaft negativ auswirken kann.Das globale Wirtschaftswachstum werde sich dieses Jahr auf 3,3 Prozent von 2,9 Prozent 2019 beschleunigen, schrieb der Fonds in einem Bericht. Die Industrieländer würden jedoch voraussichtlich weiter unter einem schwachen Wachstum leiden. Die Aussichten für eine Erholung der Weltkonjunktur seien ungewiss.Das Wachstum in China sei durch die Ausbreitung des Coronavirus aufgehalten worden. In vielen Schwellenmärkten und Entwicklungsländern gebe es nur schwache Anzeichen für Verbesserungen, hieß es. Demnach rechnete der IWF mit einer niedrigeren Wachstumsrate als im Durchschnitt der letzten Jahre.Die Organisation betonte, es sei wichtig, dass die Regierung eine aktive Fiskal- und Geldpolitik nicht zu rasch widerrufe, solange sie finanziell dazu in der Lage sei. Dabei wurden Südkorea, Deutschland und Australien als Länder genannt, die über genügend finanzielle Kapazitäten verfügten.Es sei nötig, an einem lockeren geldpolitischen Kurs festzuhalten, bis sich die Inflationsrate dem Zielwert annähere. Das gelte auch für Südkorea, hieß es.