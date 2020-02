Kultur Regisseur und Schauspieler von „Parasite“ geben Pressekonferenz

Die Besetzung und der Stab des Films „Parasite“ haben erstmals nach dem Oscar-Triumph eine offizielle Pressekonferenz in Südkorea gegeben.



An der Pressekonferenz am Mittwoch in Seoul nahmen zwölf Personen teil, darunter Regisseur Bong Joon-ho, Song Kang-ho und weitere Schauspieler sowie Produzentin Kwak Sin-ae.



Bong sagte, er habe am Morgen vom US-Regisseur Martin Scorsese einen Brief bekommen. Dieser habe geschrieben, dass er und andere sich auf Bongs nächste Produktion freuen würden. Er sei dankbar und froh über den Brief.



Bong äußerte sich auch zu dem Plan, „Parasite“ als Serie des US-Fernsehprogrammanbieters HBO zu produzieren. Das Thema und die Geschichte über die Schere zwischen Arm und Reich würden in Form von schwarzer Komödie und Krimi noch tiefgründiger behandelt.



Zur Pressekonferenz kamen etwa 500 in- und ausländische Journalisten.