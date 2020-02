Standard and Poor’s senkt Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Die internationale Ratingagentur Standard and Poor’s hat ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft auf 1,6 Prozent gesenkt.Die geänderte Prognose für dieses Jahr veröffentlichte die Ratingagentur in einem Bericht zu Südkoreas größtem Einzelhändler Emart.Zuvor war Standard and Poor’s noch von 2,1 Prozent Wirtschaftswachstum ausgegangen. Doch werde das neuartige Coronavirus die Wirtschaftsleistung schwächen, hieß es.Für 2018 habe die Ratingagentur 2,7 Prozent Wachstum vorhergesagt, für letztes Jahr 1,9 Prozent. Doch lasse die Konsumneigung weiter nach, hieß es.