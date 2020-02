Son Heung-min droht wegen Armverletzung Saisonaus

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur droht wegen einer Armverletzung das Saisonaus.Der südkoreanische Fußballnationalspieler brach sich im Spiel gegen Aston Villa am 16. Februar den rechten Arm.Der Klub teilte mit, dass nach der Operation eine mehrwöchige Rehabilitation erforderlich sei. Trainer José Mourinho sagte, eine Rückkehr Sons in der laufenden Saison sei nicht sicher.Son hatte sich bereits während der WM-Qualifikation 2017 den rechten Arm gebrochen und musste operiert werden.Sons Abwesenheit ist nicht nur für seinen Klub, sondern auch für die südkoreanische Nationalmannschaft eine Hiobsbotschaft. Südkorea bestreitet im März WM-Qualifikationsspiele gegen Turkmenistan und Sri Lanka.Son kehrte am Mittwoch nach Südkorea zurück. Er will sich in Seoul operieren lassen.