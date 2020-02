Südkorea entsendet neuen Generalkonsul nach Wuhan

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Generalkonsul in Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei ist am Donnerstag in der vom neuartigen Coronavirus hart betroffenen Stadt eingetroffen.Er wolle in jeder Situation Bemühungen unternehmen, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern aufrechtzuerhalten und die Landsleute zu beschützen, sagte Kang Seung-seok nach seiner Ankunft am Flughafen in Wuhan.Südkorea unterhalte enge Beziehungen zu China, insbesondere zur Provinz Hubei. Beide Länder feierten dieses Jahr das 28. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Man werde auf jeden Fall die Beziehungen zwischen Südkorea und China aufrechterhalten, beide würden sich gegenseitig verstehen und helfen, sagte Kang in einem Interview mit einem lokalen Sender.Kang wird sich mit vier Konsuln dafür einsetzen, die Sicherheit der rund 100 in Wuhan und Umgebung verbleibenden Südkoreaner zu gewährleisten.Der Posten des Generalkonsuls in Wuhan war seit November letzten Jahres vakant.