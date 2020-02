Wirtschaft Reisebranche greift wegen Corona-Ausbreitung zu Notmaßnahmen

Angesichts Schäden infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus greift die südkoreanische Reisebranche nun zu Maßnahmen zum Krisenmanagement.



Hanatour, größter Anbieter von Auslandsreisen, teilte mit, dass alle Mitarbeiter ab März zwei Monate lang lediglich drei Tage in der Woche arbeiten würden.



Die Firma will mithilfe der Zuschüsse des Arbeitsministeriums für die Aufrechterhaltung der Beschäftigung und weiterer Finanzmittel der Belegschaft 80 Prozent des bisherigen Gehalts zahlen.



Modetour wird seinen Mitarbeitern ab März bis zu zwei Monate bezahlten Urlaub geben. In dieser Zeit werden 70 Prozent des Gehalts gezahlt.