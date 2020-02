Unterstützung für koreanische Filme im Ausland wird nach Oscar-Gewinn ausgeweitet

Photo : YONHAP News

Die Unterstützung für koreanische Filme im Ausland wird ausgeweitet, seit "Parasite" von Regisseur Bong Joon-ho mit vier Oscars prämiert wurde.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus in Seoul teilte mit, dass zusätzliches Budget eingeplant werde. Noch im ersten Halbjahr würden Sonderveranstaltungen zum koreanischen Film in den koreanischen Kulturzentren in 25 Ländern finanziert.Seit dem 17. Februar laufe der preisgekrönte Film in etwa 100 Kinos in Vietnam und in mehr als 200 Kinos in Brasilien. Die Regierung wolle sich bemühen, aufgrund des jüngst weltweit stark gestiegenen Interesses am koreanischen Kino das Interesse auf weitere Kulturbereiche des Landes zu lenken, hieß es.Zudem sei das Budget für die Unterstützung des unabhängigen Films um 48 Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 14 Milliarden Won oder 11,6 Millionen Dollar aufgestockt worden, hieß es weiter.