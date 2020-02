Südkoreaner halten auch im Januar an Reiseboykott für Japan fest

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner haben auch im Januar am Reiseboykott für Japan festgehalten.Nach Angaben der japanischen Behörde für Tourismus vom Mittwoch beträgt die Zahl der südkoreanischen Touristen, die im vergangenen Monat Japan besucht hätten, 316.000. Damit sei im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 59,4 Prozent verzeichnet worden.Die Zahl aller ausländischen Touristen, die im Januar Japan besucht hätten, liegt bei etwa 2,66 Millionen Personen und ist damit um 1,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. Der Rückgang der Zahl der ausländischen Touristen habe sich den vierten Monat in Folge fortgesetzt, hieß es.Anlässlich der Austragung der Olympischen Sommerspiele in Tokio zielt die japanische Regierung darauf ab, die Zahl der ausländischen Touristen dieses Jahr auf 40 Millionen zu steigern. Beobachter gehen davon aus, dass wegen des anhaltenden Boykotts durch Südkoreaner sowie der Ausbreitung von Covid-19 dieses Ziel offenbar nicht erreicht werden könne.Wegen Japans Handelsrestriktionen Japans gegenüber Südkorea verzichten Südkoreaner seit dem Sommer letzten Jahres auf den Kauf japanischer Produkte sowie Japan-Reisen.