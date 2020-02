Erstmals mit neuartigem Coronavirus infizierter Patient in Südkorea gestorben

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Patient gestorben.Die koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am heutigen Donnerstag mit, ein positiv auf das Virus getesteter Patient im Daenam Krankenhaus in Cheongdo in der Provinz Nord-Gyeongsang sei am gestrigen Mittwoch an einer Lungenentzündung gestorben. Der Patient soll seit mehr als 20 Jahren in dem Krankenhaus behandelt worden sein.Nach dem Stand von 17 Uhr stieg die gesamte Zahl der Covid-19-Fälle in Südkorea auf 104.Am Vormittag wurden 30 in Daegu und der benachbarten Provinz Nord-Gyeongsang sowie einer in Seoul gemeldet.23 von 30 neuen Patienten in Daegu/Nord-Gyeongsang kamen in einer Kirche einer Sekte mit der 31. Patientin in Kontakt. Zwei weitere wurden in einem Krankenhaus im Landkreis Cheongdo infiziert.