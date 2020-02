Internationales Seoul Nationaluniversität unterstützt WHO-Experten in China

Die Seoul Nationaluniversität unterstützt Experten der Weltgesundheitsorganisation in China.



Nach Angaben der WHO am Donnerstag (Ortszeit) setze sich das Team aus Experten von neun Institutionen in sieben Ländern zusammen. Neben der südkoreanischen Eliteuniversität seien auch die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, die Nationalen Gesundheitsinstitute der USA, die Nationaluniversität Singapurs und das Robert-Koch-Institut Deutschlands daran beteiligt. Auch zwei russische Institutionen und jeweils eine aus Japan und Nigeria würden die Arbeit vor Ort unterstützen.



Die WHO schickte ein Team aus Experten unter anderem für Epidemiologie, Virologie und öffentliche Gesundheit nach China, um die Ursache des Coronavirus-Ausbruchs und dessen Übertragbarkeit zu untersuchen. Das Team kooperiere mit chinesischen Experten vor Ort, hieß es.