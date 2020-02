Marinesoldat auf Jeju vorläufig positiv auf neues Coronavirus getestet

Photo : YONHAP News

Auf der Insel Jeju ist ein Marinesoldat vorläufig positiv auf das neue Coronavirus getestet worden.Die Provinzregierung teilte am Donnerstag mit, dass ein 22-jähriger Marinesoldat, der auf der Insel stationiert sei, im Krankenhaus der Jeju-Nationaluniversität behandelt werde.Das Institut für Umweltforschung der Provinz Jeju werte zurzeit Proben aus und will heute Vormittag die endgültige Diagnose verkünden.Der Soldat hatte von Donnerstag letzter Woche bis Dienstag dieser Woche seine Heimatstadt Daegu besucht. In der Großstadt sowie der sie umgebenden Nord-Gyeongsang-Provinz waren seit Donnerstagnachmittag fast 50 Menschen positiv auf das neue Coronavirus getestet worden.Bereits am Mittwoch seien bei ihm Krankheitszeichen aufgetreten, darunter Husten. In der Kaserne sei er daher bereits isoliert worden.Die Provinzregierung überprüft zurzeit den Gesundheitszustand seiner Kameraden.