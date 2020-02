Verweigerung von Corona-Test soll unter Strafe gestellt werden

Photo : KBS

Die Verweigerung des Corona-Tests soll in Südkorea unter Strafe gestellt werden.Wer die Empfehlung eines Arztes ignoriert, sich auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen, dem wird wahrscheinlich bald eine Geldstrafe in Höhe von drei Millionen Won oder 2.500 Dollar drohen.Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde am Donnerstag im parlamentarischen Gesundheitsausschuss auf den Weg gebracht. Es wurden insgesamt drei Gesetzesänderungen in Bezug auf Infektionskrankheiten, Quarantäne und medizinische Behandlung verabschiedet.Anlass für die geplante Geldstrafe für Testverweigerer ist eine 61-Jährige, sie ist die 31. Patientin des Coronavirus in Südkorea. Sie hatte die ärztliche Empfehlung, sich testen zu lassen ignoriert, obwohl sie bereits Symptome der Krankheit hatte. Es besteht der Verdacht, dass sie in einer Kirche in Daegu dutzende Menschen ansteckte.Die Gesetzesänderungen sollen noch in diesem Monat im Plenum der Nationalversammlung behandelt werden. Zunächst müssen sie noch vom Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz gebilligt werden.