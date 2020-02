Covid-19: Expertenkomitee warnt vor hoher Übertragbarkeit im Frühstadium

Photo : KBS News

Experten haben vor einer hohen Übertragbarkeit des neuen Coronavirus im Frühstadium gewarnt.Eine Gruppe aus Medizinern und Experten präsentierte am Donnerstag neue Ergebnisse der Untersuchungen zu dem Virus.Das zentrale klinische Komitee zur neuartigen Infektionskrankheit berichtete aufgrund der Beobachtungen zu Infizierten in Südkorea, dass in der Frühphase eine besonders hohe Menge des Virus aus dem Körper ausgeschieden werde.Gleichzeitig könnten keine oder nur schwache Symptome vorkommen. Daher sei eine ambulant erworbene Infektion und Verbreitung möglich, bevor eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus diagnostiziert werden könne, hieß es.Das Komitee schätzte die Sterblichkeitsrate beim neuen Coronavirus im Land auf 0,02 bis 0,2 Prozent. Das ist etwa viermal so hoch wie die Wintergrippe.Senioren und chronisch Kranken wird zu besonderer Vorsicht geraten.Das Komitee geht davon aus, dass sich das Virus in Südkorea sehr wahrscheinlich schon in einzelnen Gemeinden ausbreite.Das Komitee setzt sich aus Medizinern und Experten zusammen, die Corona-Infizierte behandeln.