Kultur Internationale Filmfestspiele Berlin eröffnet

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin sind am Donnerstag (Ortszeit) feierlich eröffnet worden.



Während der Festspiele bis 1. März werden 340 Filme aus aller Welt aufgeführt.



Aus Südkorea wurde „The Woman Who Ran“ von Regisseur Hong Sang-soo in die Wettbewerbskategorie eingeladen. „Time to Hunt“ von Regisseur Yoon Sung-hyun wird in der Sektion Berlinale Special Gala vorgestellt.