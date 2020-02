52 neue Corona-Infektionen in Südkorea gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über Nacht 52 neue Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Die Gesamtzahl der Infizierten im Land stieg auf 156. Es ist das erste Mal, dass über 50 neue Infektionsfälle auf einmal bestätigt wurden.41 Neuinfektionen wurden in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang gemeldet. 35 von ihnen hängen mit der Shincheonji-Kirche Jesu in Daegu zusammen, ein weiterer Fall mit dem Krankenhaus Daenam in Cheongdo.Drei neue Fälle wurden in Seoul nachgewiesen, zwei in der Provinz Süd-Gyeongsang. Jeweils ein Fall wurde in den Provinzen Süd-Chungcheong, Nord-Chungcheong, Gyeonggi, Nord-Jeolla, Jeju sowie in Gwangju gemeldet.Angesichts der Masseninfektionen in Daegu und Nord-Gyeongsang erklärte die Regierung die Region zu einer speziellen Kontrollzone. Sie will sich die Liste sämtlicher Mitglieder der Shincheonji-Kirche in Daegu beschaffen und deren Isolierung veranlassen.Zudem werden alle an einer Lungenentzündung erkrankten Patienten, die stationär in Krankenhäusern in Daegu behandelt werden, auf das neuartige Coronavirus getestet. Für die Behandlung der Corona-Patienten wurde im Schnellverfahren eine neu eingerichtete Station an einem Universitätskrankenhaus genehmigt.Außerdem will die Regierung auch alle Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses Daenam auf das Coronavirus testen. Dort wurden bisher 16 Infektionen einschließlich eines Todesfalls gemeldet.