Politik Streitkräfte verhängen wegen Corona-Infektionen Urlaubs- und Ausgangssperre für Soldaten

Südkoreas Streitkräfte haben beschlossen, ab Samstag eine Urlaubs- und Ausgangssperre für alle Soldaten zu verhängen.



Grund sind drei bestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus in den Reihen der Streitkräfte.



Zu ihnen zählt ein Marinesoldat auf der Insel Jeju, der von einem Urlaub in seiner Heimat Daegu zurückgekehrt war. Bei einem weiteren Fall handelt es sich um einen Offizier der Luftwaffe, der von Daegu nach Gyeoryongdae in der Provinz Süd-Chungcheong entsandt wurde. Bei einem Offizier des Heeres in Jeungpyeong in Nord-Chungcheong wurde die Ansteckung nachgewiesen, nachdem er Daegu besucht hatte.



Demnach beschloss das Militär, alle Soldaten zu ermitteln, die jüngst Daegu und die Provinz Nord-Gyeongsang besucht hatten. Ab Samstag dürfen zudem die Soldaten keinen Urlaub nehmen, die Kasernen nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Eine Ausnahme gilt im Falle von Resturlaub vor der Beendigung des Militärdienstes und für Familienanlässe wie Hochzeiten und Beerdigungen.



Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo forderte bei einer Sitzung am Vorabend, spezielle Schutzmaßnahmen zu treffen, um eine Corona-Ausbreitung unter den Soldaten zu verhindern.