Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag fast 1,5 Prozent verloren.Der Leitindex Kospi schloss 1,49 Prozent schwächer bei 2.162,84 Zählern.Die Anleger seien wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea besorgt.Die Zahl der neuen bestätigten Patienten sei ein entscheidender Faktor für den Markt, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.