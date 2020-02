Shincheonji-Kirche äußert tiefes Bedauern über Covid-19-Krankheitsfälle in Südkorea

Photo : KBS News

Die Shincheonji-Kirche Jesu hat tiefes Bedauern über den jüngsten Anstieg der Zahl der Covid-19-Krankheitsfälle in Südkorea geäußert.Ein Sprecher der christlichen Sekte sagte in einer Erklärung auf der Homepage der Gruppe und in sozialen Netzwerken am Sonntag, man äußere tiefes Bedauern darüber, der Nation Sorge bereitet zu haben, da viele Shincheonji-Anhänger und Bürger mit dem neuen Coronavirus infiziert worden seien.Die Kirche kooperiere vollumfänglich mit den Gesundheitsbehörden, um die Ausbreitung des tödlichen Virus einzudämmen. Man habe den Behörden und der lokalen Regierung eine Liste der Mitglieder ausgehändigt.Auch habe die Kirche ihre 245.000 Mitglieder, darunter auch jene der Zweigstelle in Daegu, gebeten, von Aktivitäten außer Haus Abstand zu nehmen, sagte der Sprecher weiter.