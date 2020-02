Zahl der Todesopfer wegen Covid-19 in Südkorea auf sechs gestiegen

Photo : KBS News

In Südkorea ist die Zahl der Todesopfer wegen des neuen Coronavirus auf sechs gestiegen.Bei der Zahl der Infizierten wurde die Marke von 600 übertroffen.Die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Sonntag mit, dass ein Patient der psychiatrischen Abteilung des Daenam-Krankenhauses im Landkreis Cheongdo an dem Virus gestorben sei. In dem Landkreis war bereits der erste Todesfall wegen des Coronavirus gemeldet worden. Allein dort haben sich 110 Menschen mit dem Erreger infiziert.Bei dem 59-Jährigen war die Infektion am Mittwoch nachgewiesen worden, er starb am Sonntagabend im Krankenhaus der Dongguk-Universität in Gyeongju,Provinz Nord-Gyeongsang.Vier der sechs Todesopfer waren im Daenam-Krankenhaus behandelt worden. Ein Todesopfer ging in die Shincheonji-Kirche in Daegu.