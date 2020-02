US-Außenministerium hebt Reisewarnung für Südkorea an

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat seine Reisewarnung für Südkorea angesichts der raschen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus angehoben.Das Ministerium hob am Samstag (Ortszeit) die Warnung für Südkorea und auch für Japan von der niedrigsten auf die zweitniedrigste Stufe seines vierstufigen Warnsystems an. Für Hongkong und Macau gilt bereits die zweitniedrigste Warnstufe, die eine erhöhte Vorsicht auf Reisen erfordert.In Südkorea sei eine anhaltende Ausbreitung von COVID-19 gemeldet worden, hieß es zur Begründung.Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention gaben einen Gesundheitshinweis der Stufe 2 für Südkorea heraus, bei dem verbesserte Vorsichtsmaßnahmen bei Reisen in das Land gefordert werden.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass die Maßnahme der US-Regierung keinen Einfluss auf die Einreise von Südkoreanern in die USA habe. Die Warnung bedeute auch kein Reiseverbot.Taiwan hob unterdessen seine Reisewarnung für Südkorea und Japan auf die zweitunterste Stufe an. Reisende dorthin werden zu verstärkten Schutzmaßnahmen aufgefordert.