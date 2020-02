Verteidigungsminister reist für Ministertreffen in die USA

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo ist am Sonntag für ein Ministertreffen in die USA gereist.Jeong wird am Montag (Ortszeit) in Washington mit seinem US-Amtskollegen Mark Esper zu einem Gespräch zusammentreffen. Beide werden über gemeinsame Militärübungen, den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten und die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea diskutieren.Es wird erwartet, dass beide Minister eine letzte Meinungsabstimmung darüber vornehmen, wann und in welchem Umfang eine im ersten Halbjahr geplante gemeinsame Übung stattfinden soll.Als weitere Gesprächsthemen werden das südkoreanisch-japanische Abkommen zum Austausch von Militärinformationen, eine Leistungsverbesserung des US-Raketenabwehrsystems THAAD sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung wegen der THAAD-Stationierung in Korea und der Kampf gegen das neuartige Coronavirus erwartet.Während seines Aufenthalts bis Freitag in den USA wird Jeong anlässlich des 70. Jubiläums des Ausbruchs des Koreakriegs das Denkmal für die Koreakrieg-Veteranen in Washington besuchen. Auch sind Besuche an der Nationalen Verteidigungsuniversität und im Kongress geplant.