Militär stellt wegen Corona-Ausbreitung Musterung von Wehrpflichtigen ein

Photo : YONHAP News

Das Militär stellt angesichts der raschen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Musterung von Wehrpflichtigen ab heute für zwei Wochen ein.Die Behörde für militärisches Personal und Rekrutierung (MMA) teilte mit, dass sie die Entscheidung im Einklang mit der Erhöhung der Warnung wegen Covid-19 auf die höchste Stufe getroffen habe.Die Behörde werde mit Rücksicht auf die Situation in jeder Woche über eine Wiederaufnahme der Musterung entscheiden, hieß es.Von der zweiwöchigen Aussetzung sind etwa 16.700 Wehrpflichtige betroffen.Unterdessen stieg die Zahl der Corona-Infektionen in den Reihen der Streitkräfte auf sieben. Bei einem Offizier der Marineinfanterie in Pohang, Provinz Nord-Gyeongsang, wurde die Ansteckung am Sonntag nachgewiesen.Alle sieben Infizierten haben sich laut dem Ergebnis von Untersuchungen nicht durch Kontakte innerhalb des Militärs angesteckt.Die Streitkräfte verschärften unterdessen ihre vorbeugenden Maßnahmen.