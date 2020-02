Politik Staatschefs Südkoreas und Malaysias gratulieren einander zu 60 Jahren diplomatische Beziehungen

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Malaysias König Abdullah Shah haben einander zum 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern gratuliert.



Aus diesem Anlass hätten beide Staatschefs am Sonntag Gratulationsschreiben ausgetauscht, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.



Beide schrieben darin, dass die bilateralen Beziehungen in den letzten 60 Jahren von bemerkenswerten Entwicklungen geprägt gewesen seien. Beide Länder erweiterten in letzter Zeit neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit die Horizonte der Kooperation auf verschiedene Bereiche wie Sicherheit, Infrastruktur und Hochindustrie.



Sie vereinbarten, eng zusammenzuarbeiten, damit beide Länder auch künftig als reife Partner eine Gemeinschaft von Frieden und Wohlstand schaffen können.



Moon schrieb auch, dass er sich auf einen baldigen Besuch von König Abdullah in Südkorea freue. Moon hatte auf dessen Einladung im März letzten Jahres Malaysia besucht.



Ministerpräsident Chung Sye-kyun tauschte seinerseits mit Amtskollege Mahathir bin Mohamad Glückwunschschreiben aus. Sie vereinbarten eine noch engere Kooperation.