Politik Südkorea protestiert bei Vietnam gegen Isolierung von Einreisenden

Das südkoreanische Außenministerium hat bei der vietnamesischen Regierung gegen eine vorläufige Isolierung von südkoreanischen Reisenden in Da Nang Protest erhoben.



Laut dem Ressort stellte die Stadtverwaltung von Da Nang am Montagvormittag alle Passagiere eines Flugs aus Daegu, einschließlich 20 Südkoreanern, unter vorläufige Quarantäne. Die Südkoreaner wurden unmittelbar nach der Ankunft in ein Krankenhaus in der Stadt gebracht.



Das Generalkonsulat in Da Nang habe sofort einen Konsul in das Krankenhaus geschickt und den Landsleuten konsularische Hilfe angeboten, teilte das Außenministerium mit. Das Ressort habe über einen diplomatischen Kanal bei Vietnam heftig dagegen protestiert, die Maßnahme ohne vorherige Beratung mit Südkorea getroffen zu haben. Das Ministerium habe betont, dass kein übermäßiger oder unvernünftiger Schritt gegenüber Südkoreanern unternommen werden sollte, und Vietnam um Kooperation gebeten.



Die vietnamesische Seite teilte mit, dass die Entscheidung unvermeidlich sei, um auf die sich schnell verändernde Lage wegen des Coronavirus zu reagieren. Zugleich wurde betont, dass die Maßnahme vorübergehend und vorläufig sei.