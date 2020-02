Internationales UN gewähren Rotkreuzverband Sanktionsausnahme für Lieferungen an Nordkorea wegen Coronavirus

Die Vereinten Nationen haben der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IRFC) eine Sanktionsausnahme gewährt, um Güter für die Eindämmung des neuartigen Coronavirus an Nordkorea liefern zu können.



Das teilte die IRFC am Montag (Ortszeit) in einer Stellungnahme mit. Das Potenzial für einen Ausbruch von Covid-19 in Nordkorea stelle eine Bedrohung für mehrere Millionen Menschen dar, die bereits humanitäre Hilfe benötigten, hieß es.



Xavier Castellanos, IFRC-Direktor für Asien-Pazifik, sagte, dass in Nordkorea persönliche Schutzausrüstung und Testkits dringend erforderlich seien, um auf einen möglichen Corona-Ausbruch vorbereitet zu sein.



Nach weiteren Angaben entsandte die IFRC Freiwillige, um das nordkoreanische Gesundheitsministerium bei der Überwachung von Covid-19 zu unterstützen und wirksame Hygienepraktiken zu fördern.



Die IRFC hatte am 20. Februar die UN um eine Sanktionsausnahme gebeten, um Nordkorea mit medizinischen Gütern und Geräten wie Schutzkleidung und -brillen sowie Testreagenzien versorgen zu können.