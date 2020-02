Gericht beschließt Haftbefehl gegen Geistlichen wegen Verstoßes gegen Wahlgesetz

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Seoul hat Haftbefehl gegen einen Geistlichen beschlossen, der gegen das Wahlgesetz verstoßen haben soll.Pastor Jun Kwang-hoon soll letztes Jahr bei einer Straßendemonstration in Seoul die Teilnehmer zur Wahl einer bestimmten Partei bei den Parlamentswahlen am kommenden 15. April aufgefordert haben.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ daher heute Haftbefehl gegen Jun, Chef des Christlichen Rats Koreas.Das Gericht stimmte mit der Auffassung der Staatsanwälte überein, dass der Vorwurf schwerwiegend sei und Fluchtgefahr bestehe.Der Geistliche sagte heute vor der Anhörung vor Gericht gegenüber Reportern, dass er seinen Kampf gegen Präsident Moon Jae-in fortsetzen wolle.Gegen Jun wird auch wegen anderer Vorwürfe ermittelt. Hierzu zählen der Verdacht der Urkundenfälschung, Behinderung von Geschäftstätigkeiten, Verbreitung von Falschinformationen und Anstiftung zur Rebellion.