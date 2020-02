Chartermaschine mit südkoreanischen Touristen aus Israel in Incheon gelandet

Photo : YONHAP News

Eine von der israelischen Regierung bereitgestellte Chartermaschine mit südkoreanischen Touristen an Bord ist am Dienstagmorgen in Incheon eingetroffen.Die Maschine mit 220 Südkoreanern an Bord hatte um 16 Uhr am Montag (Ortszeit) den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv verlassen und landete gegen 9 Uhr koreanischer Zeit am Flughafen Incheon. Die zweite Maschine mit etwa 200 südkoreanischen Touristen wird heute gegen 15 Uhr in Incheon erwartet.Beide Flüge wurden auf Kosten der israelischen Regierung arrangiert, nachdem sie am Sonntag unangekündigt Südkoreanern die Einreise verboten hatte. Grund war die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Südkorea. Die israelische Regierung gab am Montag bekannt, für die Rückkehr der Touristen auf eigene Kosten zwei Chartermaschinen einsetzen zu wollen.Nach den beiden Flügen verbleiben etwa 400 bis 500 südkoreanische Touristen noch in Israel. Die dortige Regierung will über den Einsatz einer weiteren Chartermaschine entscheiden, nachdem die Zahl der weiteren Heimkehrwilligen ermittelt worden ist.