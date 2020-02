Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 893 gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über Nacht 60 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Damit sei die Gesamtzahl der Infektionsfälle mit Stand von 9 Uhr auf 893 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag mit.49 von den 60 Neuinfektionen wurden in Daegu/Nord-Gyeongsang bestätigt. Fünf Fälle wurden in der Provinz Gyeonggi gemeldet, drei in Busan, zwei in Seoul und einer in Süd-Gyeongsang.Die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei acht. Beim gestern gemeldeten achten Todesfall handelt es sich um einen Mann in seinen Sechzigern, der im Daenam-Krankenhaus in Cheongdo behandelt wurde. Dort wurden Masseninfektionen gemeldet.