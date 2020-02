Präsidialamt, Regierung und Regierungspartei über Maßnahmen für maximale Eindämmung in Daegu und Nord-Gyeongsang einig

Photo : YONHAP News

Präsidialamt, Regierung und Regierungspartei sind übereingekommen, dass ein Maximum an Maßnahmen für die Eindämmung des neuen Coronavirus in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang erforderlich sei.Wegen des Corona-Ausbruchs werde daher ein Sonderbudget angestrebt.Die regierende Minjoo-Partei Koreas machte nach der Sitzung deutlich, dass sich die maximale Eindämmung auf Quarantänemaßnahmen in der Sonderzone beziehe, und nicht auf eine Abriegelung der Region.Das Regierungslager will diese Woche ein umfassendes Maßnahmenpaket präsentieren, mit dem die Krise überwunden werden und die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs gering gehalten werden sollen.Präsidialamt, Regierung und Partei wollen ein Zusatzbudget aufstellen, sollte die Nationalversammlung wegen des Corona-Ausbruchs nicht in der Lage sein, zusätzliche Mittel bereitzustellen. In diesem Fall würde in Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien eine Notverordnung beschlossen.Mit dem zusätzlichen Geld sollen Daegu und die sie umgebende Provinz Nord-Gyeongsang unterstützt werden. Auch kleine und mittlere Unternehmen, Kleinhändler und Exporteure, die von den Folgen des Ausbruchs besonders hart betroffen sind, sollen unterstützt werden.