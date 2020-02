Regierungsblock diskutiert über Schließung von Shincheonji-Einrichtungen und Verteilung kostenloser Masken

Photo : YONHAP News

Der Regierungsblock hat über eine mögliche Schließung von Einrichtungen der Shincheonji-Kirche und die Verteilung von kostenlosen Masken diskutiert.Spitzenvertreter der Regierung, des Präsidialamtes und der regierenden Minjoo-Partei Koreas kamen heute in der Parteizentrale in Seoul zu einer Diskussion zusammen.Der frühere Ministerpräsident Lee Nak-yon, der das Komitee für Wahlkampfstrategie leitet, forderte die striktesten Maßnahmen im Rahmen des Gesetzes angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 unter Shincheonji-Anhängern in Daegu.Der Parteivorsitzende Lee Hae-chan stimmte der Einschätzung zu, dass zügig durchgreifende Maßnahmen gegen die religiöse Organisation getroffen werden müssten. Er forderte die vorübergehende Schließung aller Einrichtungen der Kirche.Auch riet er der Regierung dazu, Schutzmasken kostenlos an die Bürger zu verteilen. Gleichzeitig müsse gegen das illegale Horten von Schutzmasken entschlossen vorgegangen werden.Finanzminister Hong Nam-ki betonte die Notwendigkeit, Haushaltsreserven in Höhe von zwei Billionen Won oder 1,6 Milliarden Dollar zügig einzusetzen. Auf diese Weise solle die Krise überwunden werden, ohne auf einen Nachtragshaushalt warten zu müssen.Die Regierung wolle diese Woche im Anschluss an Gespräche mit der Partei eine Reihe von Maßnahmen präsentieren, sagte der Minister weiter.