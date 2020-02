BTS erorbern mit neuem Album Musik-Charts in USA und Großbritannien

Photo : YONHAP News

Die Boyband BTS wird offenbar ein neues Kapitel in der K-Pop-Geschichte schreiben.Es wird erwartet, dass ihr neuestes Album „Map of the Soul: 7“ die Billboard 200 Charts und die britischen Official Album Charts erobern wird.„Billboard“ schrieb am Montag (Ortszeit) in einer Ankündigung, dass BTS voraussichtlich nächste Woche auf Platz eins in den Albencharts Billboard 200 landen würden. Das war der K-Pop-Band zuvor mit ihren drei vorherigen Alben „Map of the Soul: Persona“, „Love Yourself: Answer“ und „Love Yourself: Tear“ gelungen.Die Official Charts teilten ebenfalls am Montag mit, dass nach den Zwischenergebnissen BTS mit dem neuesten Album auf dem Weg zu ihrer zweiten Nummer Eins in Großbritannien seien.„Map of the Soul: 7“ sei das bisher meistverkaufte Album der Woche und liege auch bei den Downloads an der Spitze. Das Album habe sich besser verkauft als die Alben auf den drei Plätzen dahinter zusammen.