Internationales US-Gesundheitsbehörde CDD hebt Reisewarnung für Südkorea auf höchste Stufe an

Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) haben die Reisewarnung für Südkorea auf Level 3, die höchste Stufe, angehoben.



Die Anhebung erfolgte zwei Tage, nachdem die CDC am Samstag Warnstufe 2 für Südkorea ausgegeben hatte. Die Seuchenkontrollbehörde forderte US-Amerikaner auf, auf nicht notwendige Reisen nach Südkorea zu verzichten.



Das einzige andere Land, für das die CDC wegen Covid-19 die höchste Reisewarnung verhängt hatten, ist China.



Immer mehr Länder verhängen nun Einreisebeschränkungen für Südkoreaner. Hongkong untersagt seit heute Morgen Ausländern die Einreise, die aus Südkorea kommen. Damit schloss sich die Metropole Israel, Bahrain, Jordanien, Kiribati, Samoa und Amerikanisch-Samoa an, die bereits ein Einreiseverbot verhängt hatten.



Die Mongolei beschloss nach Berichten, bis 2. März die Einreise von Südkoreanern vollständig zu verbieten. Taiwan teilte mit, alle Reisenden aus Südkorea 14 Tage lang unter Quarantäne stellen zu wollen.



Oman, Katar und Mikronesien isolieren aus Südkorea kommende Ausländer zwei Wochen lang, während Großbritannien, Singapur, Thailand, Macau, Kasachstan, Turkmenistan und Uganda die Kontrollen verschärften.



In Vietnam wurden am Montag 20 südkoreanische Reisende aus Daegu in Da Nang unter Quarantäne gestellt. Auch in Ho-Chi-Minh-Stadt wurden laut Informationen Passagiere aus Daegu im Krankenhaus isoliert.