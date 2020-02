Außenministerium fordert mehr Vorsicht bei Einreisebeschränkungen für Südkoreaner

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat in Seoul ansässige Diplomaten darum gebeten, angesichts der Ausbreitung von Covid-19 die Einreise von Südkoreanern nicht übermäßig einzuschränken.Bei einer Informationsstunde für ausländische Diplomaten in Seoul erläuterte der stellvertretende Vizeaußenminister Kim Kun Seouls Bemühungen für die Eindämmung der Epidemie. Bezüglich der Einreise der Südkoreaner ins Ausland sei daher mehr Vorsicht erforderlich, um übertriebene Maßnahmen zu vermeiden, hieß es.Zuvor erhob das Außenministerium bei der vietnamesischen Regierung Protest gegen eine vorläufige Isolierung von südkoreanischen Reisenden in Da Nang. Die Stadtverwaltung von Da Nang stellte am Montag alle Passagiere eines Flugs aus Daegu, einschließlich 20 Südkoreanern, unter vorläufige Quarantäne. Die Südkoreaner wurden unmittelbar nach der Ankunft in ein Krankenhaus in der Stadt gebracht.Das Ressort habe über einen diplomatischen Kanal bei Vietnam heftig dagegen protestiert, die Maßnahme ohne vorherige Beratung mit Südkorea getroffen zu haben. Die vietnamesische Seite teilte mit, dass die Entscheidung unvermeidlich sei, um auf die sich schnell verändernde Lage wegen des Coronavirus reagieren zu können.