Nationales Mit Coronavirus infizierter Mongole in Südkorea gestorben

Ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mongole ist während einer Behandlung in Südkorea gestorben.



Der 35-jährige Mann starb am Dienstag im Myongji Krankenhaus in Goyang in der Provinz Gyeonggi. Er ist das elfte Todesopfer unter den Corona-Patienten in Südkorea und der erste Todesfall unter ausländischen Infizierten sowie in der Provinz Gyeonggi.



Der Mongole hielt sich seit dem 12. Februar in Südkorea auf, um sich operieren zu lassen. Er litt unter einer chronischen Lebererkrankung und Nierenversagen im Endstadium.



Er wurde am Montagmorgen ins Myongji Krankenhaus gebracht und positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.



Ein Vertreter des Krankenhauses sagte, es werde untersucht, ob sein Tod mit Covid-19 zusammenhänge. Es sei jedoch naheliegend, anzunehmen, dass er an den Folgen seiner chronischen Krankheiten gestorben sei.