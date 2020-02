Außenministerin bezeichnet chinesische Quarantänemaßnahmen gegen Südkoreaner als übertrieben

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat die Quarantänemaßnahmen lokaler chinesischer Behörden gegen Einreisende aus Südkorea als übertrieben bezeichnet.Das sagte sie am Dienstag in Berlin gegenüber Reportern am Rande des Treffens der Minister der Stockholm-Initiative für atomare Abrüstung.Südkorea müsse die Kommunikation mit China fortsetzen, um sicherzustellen, dass keine übertriebenen Reaktionen erfolgen. Südkorea habe auf solche Reaktionen nach dem Corona-Ausbruch in China verzichtet, betonte sie.Es sei schwer zu akzeptieren, dass Staaten einzig aus dem Grund Einreiseverbote gegen Südkoreaner verhängen, dass sie aus Südkorea kämen.Die Regierung in Seoul überprüfe die Maßnahmen jedes einzelnen Landes und setze sich aktiv damit auseinander.Am Dienstag wurde bekannt, dass Behörden der Stadt Weihai in der chinesischen Shandong-Provinz 167 Flugpassagiere aus Südkorea unter eine 14-tägige Quarantäne stellten.