Regierung stellt Liste mit Namen von allen 212.000 Shincheonji-Anhängern sicher

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat eine Liste mit den Namen von allen 212.000 Anhängern der Shincheonji-Kirche sichergestellt.Hintergrund ist ein sprunghafter Anstieg der Corona-Erkrankungen unter Mitgliedern dieser Kirche in der Großstadt Daegu.Die Zentrale für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen teilte am Dienstag mit, von der religiösen Gruppe die vollständige Liste erhalten zu haben.Diese werde die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle -und prävention an lokale Regierungen weitergeben. Anschließend sollen zunächst Gläubige getestet werden, bei denen bereits Symptome auftraten.Die Zentrale will außerdem Anhänger der Kirche, die noch keinen Mitgliedsstatus haben, zu einem freiwilligen Test ermutigen.Mit Stand von 9 Uhr am Dienstag werden rund 500 Fälle von Covid-19 in Südkorea mit der Shincheonji-Kirche in Daegu in Zusammenhang gebracht. Das entspricht rund 56 Prozent aller bestätigten Fälle im Land.