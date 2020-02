Mediziner aus anderen Regionen unterstützen Kollegen in Daegu

Photo : YONHAP News

Angesichts der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang werden Mediziner aus anderen Teilen des Landes in die Region entsandt.Dort herrscht ein Mangel an medizinischem Personal, das Tests durchführen und die Infizierten behandeln soll.Demnach wurden 190 Ärzte des öffentlichen Sektors einschließlich Militärärzten nach Daegu geschickt.Etwa 60 zivile Ärzte erklärten sich ebenfalls bereit, nach Daegu zu kommen. Die Zahl steigt weiter. Auch wurden zusätzliche Rettungswagen in die Stadt geschickt.In sozialen Netzwerken hinterlassen immer mehr Menschen ermutigende und anfeuernde Worte für Ärzte und Pflegepersonal in der Region. Auch werden immer mehr anfeuernde Kommentare für die Einwohner in Daegu und Nord-Gyeongsang mit den Hashtags „Fass Mut, Daegu“ und „Fass Mut, Gyeongbuk (Nord-Gyeongsang)“ veröffentlicht.