Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 1.146 gestiegen

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf über 1.000 gestiegen.Über Nacht seien 169 neue Infektionen gemeldet worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwochvormittag mit. Damit belaufe sich die Gesamtzahl der Infektionsfälle mit Stand von neun Uhr auf 1.146.134 Neuinfektionen wurden in Daegu bestätigt, 19 in der Provinz Nord-Gyeongsang. Acht neue Fälle wurden in Busan registriert, vier in Seoul und zwei in der Provinz Süd-Gyeongsang. Jeweils eine Neuinfektion wurde in Incheon und der Provinz Gyeonggi gemeldet.Die Zahl der Todesopfer unter den Corona-Infizierten stieg auf elf. Der elfte Todesfall wurde am Dienstag gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Mongolen in seinen Dreißigern. Die genaue Todesursache wird derzeit ermittelt.Bisher konnten 22 Corona-Infizierte geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden.Außer den Infizierten wurden 44.981 Personen auf Covid-19 getestet, bei 28.247 war das Testergebnis negativ. 16.734 Personen warten noch auf ein Testergebnis.