Internationales Deutsches Außenministerium rät Bürgern zu Verschiebung von Reisen nach Daegu und Cheongdo

Angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 in Südkorea hat die deutsche Bundesregierung den Landsleuten zur Verschiebung von Reisen nach Daegu und Cheongdo geraten.



Laut der Nachrichtenagentur Yonhap teilte das Auswärtige Amt am Montag (Ortszeit) in der Sektion „Sicher Reisen“ in seinem Internetauftritt mit, dass man nicht unbedingt notwendige Reisen in diese Region verschieben sollte.



Deutschland gab jedoch bisher keine Reisewarnung für Südkorea aus. In Bezug auf den Ausbruch des neuartigen Coronavirus verhängte das Auswärtige Amt am 13. Februar eine Reisewarnung der Stufe 1 für Japan. Für die chinesische Provinz Hubei gilt seit 28. Januar die Warnstufe 2 und für die restlichen Regionen Festlandchinas die Warnstufe 1.



Bei Warnstufe 1 wird empfohlen, auf Reisen zu verzichten. Bei Stufe 2 wird Landsleuten dazu geraten, das betreffende Land zu verlassen.