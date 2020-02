Geschäftsklima trübte sich im Februar so stark wie nie ein

Photo : YONHAP News

Das Geschäftsklima in Südkorea hat sich im Februar so stark wie nie eingetrübt.Wie die Koreanische Zentralbank am Dienstag mitteilte, habe der Index BSI (Business Survey Index) im Monat Februar einen Wert von 65 registriert, das waren zehn Punkte weniger als im Januar.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass der Anteil der Pessimisten überwiegt.Ein schwächeres Ergebnis war zuletzt im Februar 2016 gemeldet worden, als der Index wegen eines globalen Abschwungs auf 63 gesunken war.Jedoch war der Rückgang um zehn Punkte der stärkste Einbruch seit dem Beginn der Berechnung des Index im Januar 2003Der Teilindex für das herstellende Gewerbe steht bei 65, elf Punkte weniger als im Monat davor. Es war der niedrigste Wert seit den 63 Punkten im Februar 2016.Der BSI für das nicht herstellende Gewerbe, darunter Gastronomie sowie Groß- und Einzelhandel, fiel um neun Punkte auf 64.