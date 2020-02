Photo : YONHAP News

Der neue Film von Regisseur Hong Sang-soo ist am Dienstag (Ortszeit) bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin aufgeführt worden.„The Woman Who Ran“ wurde in die Wettbewerbssektion eingeladen. Es ist Hongs siebter Film, in dem Schauspielerin Kim Min-hee, Hongs Geliebte, auftritt.Hong, Kim und Schauspielerin Seo Young-hwa traten bei der Berlinale auf.In dem Film trifft Gam-hee, die erstmals seit der Heirat ohne ihren Mann unterwegs ist, drei alte Freundinnen.