Aus Wuhan Ausgeflogene werden heute aus Quarantäneeinrichtung entlassen

Photo : YONHAP News

Die vor zwei Wochen aus dem chinesischen Wuhan ausgeflogenen Südkoreaner und deren chinesischen Angehörigen werden heute aus der Isolierung entlassen.147 Rückkehrer wurden am 12. Februar mit einem dritten Evakuierungsflug der Regierung heimgebracht. Nach der Ankunft wurden sie im Sprachinstitut der Militäruniversität in Icheon in der Provinz Gyeonggi unter eine zweiwöchige Quarantäne gestellt. Auch eine Südkoreanerin zog dort ein, um ihre Enkelin zu betreuen.Sie wurden alle am Mittwoch endgültig negativ auf das neuartige Coronavirus getestet. Nach einer kurzen Abschiedsfeier um 10 Uhr werden sie die Quarantäneeinrichtung verlassen.Ein 40-köpfiges Team der Regierung, das zur Unterstützung der Rückkehrer in das Sprachinstitut einzog, wird die Einrichtung am Freitag verlassen.