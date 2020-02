Trump: Nicht der richtige Zeitpunkt für Reisebeschränkungen gegen Südkorea

Photo : YONHAP News

Laut US-Präsident Donald Trump ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für Reisebeschränkungen gegen Südkorea wegen des neuen Coronavirus gekommen.Das sagte Trump am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus, nachdem er zu möglichen Reisebeschränkungen gegen Südkorea, Italien und andere vom Covid-19-Erreger betroffene Länder befragt worden war.Die USA könnten solche Beschränkungen zum richtigen Zeitpunkt treffen, doch noch sei nicht die Zeit dafür gekommen.Das US-Außenministerium und die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) hatten ihre Reisewarnungen für Südkorea am vergangenen Samstag auf Stufe 2 erhöht. Zwei Tage später hob die Seuchenschutzbehörde die Warnstufe auf 3 an.