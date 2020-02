Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 1.595 gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über Nacht 334 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Damit sei die Gesamtzahl der Infektionsfälle mit Stand von 9 Uhr auf 1.595 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag mit.307 Neuinfektionen wurden in Daegu nachgewiesen. Die dortige Zahl der Ansteckungsfälle liegt bei 1.017. Die meisten Fälle hängen mit der Shincheonji-Kirche Jesu zusammen.In der Provinz Nord-Gyeongsang wurden bisher 321 Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl liegt bei 58 in Busan und jeweils bei 55 in Seoul und der Provinz Gyeonggi. In der Provinz Süd-Gyeongsang gibt es 36 Ansteckungsfälle.In Gwangju wurden neun Fälle gemeldet, in Daejeon acht und in den Provinzen Nord- und Süd-Chungcheong jeweils sieben. In Ulsan und der Provinz Gangwon gibt es jeweils sechs Infizierte. In Incheon und der Provinz Nord-Jeolla wurden jeweils drei Patienten gemeldet, in der Provinz Jeju zwei. Sowohl in Sejong als auch in der Provinz Süd-Jeolla gibt es einen Infektionsfall.