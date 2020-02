Internationales USA erwägen Verschiebung oder Änderungen der Manöver mit Südkorea

Die USA erwägen eine Verschiebung oder Änderungen der Manöver mit Südkorea.



Der Chef des Vereinigten Generalstabs (JCS), Mark Milley, sagte am Mittwoch im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses, dass die USA aufgrund des Corona-Ausbruchs in Südkorea Änderungen erwägen würden.



Zurzeit würde die Lageeinschätzung des Kommandeurs in Korea, Robert Abrams, und des südkoreanischen Vorsitzenden des gemeinsamen Kommandos, Park Han-ki, abgewartet.



Damit hat erstmals ein US-Militär öffentlich die Vertagung von Manövern wegen des Coronavirus angedeutet. Am Montag hatte Verteidigungsminister Mark Esper bereits signalisiert, dass die kommenden Übungen in ihrem Umfang reduziert werden könnten.